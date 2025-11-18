Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    • 18 ноября, 2025
    • 14:01
    В Швеции подозреваемый в подготовке теракта признал вину

    Обвиняемый в планировании теракта на культурном фестивале в Стокгольме 18-летний молодой человек, признался в подготовке этого преступления.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во время слушаний в Окружном суде Стокгольма заявил адвокат Юхан Окермарк.

    Он также заявил, что его подзащитный был намерен нарушить закон о взрывчатых веществах.

    "Он признает все эти обвинения", - цитирует защитника телеканал SVT. Ранее обвиняемый отрицал свою вину. Но признался в участии в террористической организации "Исламское Государство".

    Судебный процесс начался на прошлой неделе, он в основном проходит в закрытом режиме.

    По данным прокуратуры, в период с 1 августа 2024 года по 11 февраля 2025 года подозреваемый, намереваясь совершить террористические преступления и содействуя этим планам путем финансирования, нашел предполагаемое место теракта - парк Кунгстрэдгорден в центре Стокгольма.

    Швеция Стокгольм подготовка теракта фестиваль

