В Швеции подозреваемый в подготовке теракта признал вину
- 18 ноября, 2025
- 14:01
Обвиняемый в планировании теракта на культурном фестивале в Стокгольме 18-летний молодой человек, признался в подготовке этого преступления.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во время слушаний в Окружном суде Стокгольма заявил адвокат Юхан Окермарк.
Он также заявил, что его подзащитный был намерен нарушить закон о взрывчатых веществах.
"Он признает все эти обвинения", - цитирует защитника телеканал SVT. Ранее обвиняемый отрицал свою вину. Но признался в участии в террористической организации "Исламское Государство".
Судебный процесс начался на прошлой неделе, он в основном проходит в закрытом режиме.
По данным прокуратуры, в период с 1 августа 2024 года по 11 февраля 2025 года подозреваемый, намереваясь совершить террористические преступления и содействуя этим планам путем финансирования, нашел предполагаемое место теракта - парк Кунгстрэдгорден в центре Стокгольма.