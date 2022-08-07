В Швеции отметили самый низкий уровень рождаемости за 20 лет

Рождаемость в Швеции весной 2022 году упала до самого низкого уровня за последние 20 лет, в то время как во время пандемии наблюдался ее рост.

Рождаемость в Швеции весной 2022 году упала до самого низкого уровня за последние 20 лет, в то время как во время пандемии наблюдался ее рост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает телеканал SVT, ссылаясь на данные Центрального статистического бюро.

Число новорожденных с января по апрель равнялось 35,467 тыс, что на 2,483 тыс меньше, чем в аналогичный отрезок прошлого года. Когда во время пандемии шведы оказались дома, детей стало больше. Но теперь статистика показывает, что данный показатель в этот период снизился и составил чуть менее 1,6 ребенка на одну женщину.

"В краткосрочной перспективе речь может идти о случайных отклонениях, которые наблюдались в январе. Затем показатели оказались на значительно более низком уровне, чем прежде. Это удивительно - наблюдать столь резкий скачок в статистике", - прокомментировал полученные данные профессор демографии Стокгольмского университета Гуннар Андерссон.

Столь низкий уровень рождаемости, как в этом году, наблюдался в конце 1990-х, когда он составлял 1,5 ребенка на женщину. Тогда причиной спада был экономический кризис.