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    В Швеции неизвестные подожгли крупнейшую в стране мечеть

    Повреждено около 30-50% здания© Reuters

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Пожар в крупнейшей в Швеции мечети Имама Али, расположенной в пригороде Йерфелла на севере Стокгольма, произошел прошлой ночью, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Подозревается, что поджог сделан снаружи", - заявил представитель стокгольмской полиции Ларс Бистрем.

    Сообщений о пострадавших нет.

    В здании мечети находится библиотека, содержащая более 3 тыс. книг. 

    "Предварительно, повреждено около 30-50% здания", - отметил представитель мечети Аки Захири, добавив, что площадь здания мечети составляет около 3500 кв. м.

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