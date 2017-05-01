В Швеции неизвестные подожгли крупнейшую в стране мечеть

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Пожар в крупнейшей в Швеции мечети Имама Али, расположенной в пригороде Йерфелла на севере Стокгольма, произошел прошлой ночью, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Подозревается, что поджог сделан снаружи", - заявил представитель стокгольмской полиции Ларс Бистрем.

Сообщений о пострадавших нет.

В здании мечети находится библиотека, содержащая более 3 тыс. книг.

"Предварительно, повреждено около 30-50% здания", - отметил представитель мечети Аки Захири, добавив, что площадь здания мечети составляет около 3500 кв. м.