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В Швеции лидеру социал-демократов поручили сформировать правительство

В Швеции лидеру социал-демократов поручили сформировать правительство Спикер шведского парламента Андреас Норлен дал лидеру Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалене Андерссон пять дней на то, чтобы сформировать новое правительство.
Другие страны
11 ноября 2021 г. 21:44
В Швеции лидеру социал-демократов поручили сформировать правительство
Андреас Норлен

Спикер шведского парламента Андреас Норлен дал лидеру Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалене Андерссон пять дней на то, чтобы сформировать новое правительство.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я поручаю Магдалене Андерссон изучить возможности по формированию правительства, - отметил Норлен на пресс-конференции. - Она расскажет мне о результатах до 10:00 (13:00 - бакинское время) вторника".

По словам спикера, в настоящее время идет процесс выбора 34-го по счету премьер-министра страны. Норлен надеется, что формирование правительства пройдет быстро, а голосование по кандидатуре главы кабмина состоится уже в следующий четверг. При необходимости Андерссон может попросить дополнительное время.

Стефан Лёвен был освобожден в среду от должности премьер-министра Швеции и теперь возглавляет переходное правительство. 22 августа Лёвен, возглавлявший также СДРПШ, объявил о своей отставке. Съезд СДРПШ избрал 4 ноября министра финансов Магдалену Андерссон новым лидером партии вместо Лёвена.

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