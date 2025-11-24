В Швеции автобус со студентами попал в ДТП

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    • 24 ноября, 2025
    • 09:50
    Автобус со студентами попал в ДТП в Швеции, 56 пассажирам потребовалась медицинская помощь.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA.

    Автобус перевернулся на шоссе вблизи общины Вильхельмина. В транспортном средстве было 57 пассажиров, почти все они являются иностранными студентами Норвежского университета науки и техники по обмену. Больше всего среди них граждан Германии, но точное количество неизвестно.

    Представители региональных властей рассказали агентству, что большинство пострадавших были выписаны из больниц. Восемь человек остаются в госпиталях "со средними и тяжелыми травмами", пишет агентство. Известно, что двоих пострадавших эвакуировали с места ДТП вертолетом. Местные власти при этом заверяют, что угрозы жизни пострадавших нет.

    Точные причины происшествия пока не установлены, но агентство отмечает, что в регионе в день происшествия шел сильный снегопад. Студенты направлялись на экскурсию в финскую Лапландию. 34 студента отправились обратно в Тронхейм, где находится вуз.

