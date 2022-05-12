В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО

Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку на вступление в НАТО 16 мая.

Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку на вступление в НАТО 16 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Expressen.

"В понедельник премьер-министр созовет дополнительное заседание правительства, на котором будет принято историческое решение. Сразу после встречи будет подана заявка на вступление в НАТО, если не произойдет ничего непредвиденного", - сообщает издание. Внеочередная сессия шведского парламента уже назначена на понедельник, уточняет газета.

Правительство Швеции опубликует свой доклад по безопасности после начала боевых действий в Украине в пятницу. В воскресенье социал-демократы, партия премьер-министра, заявят о своей позиции по вопросу членства в НАТО, уточняет издание.