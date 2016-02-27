​В штате Вашингтон пять человек погибли в результате стрельбы

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Пять человек убиты в результате стрельбы в городе Белфэйр в штате Вашингтон.

Как передает Report, об этом сообщает Сиэттл Таймс.

По информации полиции, утром в пятницу неизвестный мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что застрелил двоих детей, женщину и еще одного человека. Прибывшие по вызову офицеры полиции на протяжении нескольких часов держали оцепленным место происшествия и близлежащие улицы, в итоге мужчина вышел из дома и застрелился. Подробности, в том числе связь между жертвами и стрелявшим, пока не сообщаются.

По сообщению местных СМИ, с места трагедии также удалось забрать выжившего ребенка, девочка госпитализирована.