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    ​В штате Вашингтон пять человек погибли в результате стрельбы

    Жертвами злоумышленника стали двое детей, женщина и еще один человек

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Пять человек убиты в результате стрельбы в городе Белфэйр в штате Вашингтон.

    Как передает Report, об этом сообщает Сиэттл Таймс.

    По информации полиции, утром в пятницу неизвестный мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что застрелил двоих детей, женщину и еще одного человека. Прибывшие по вызову офицеры полиции на протяжении нескольких часов держали оцепленным место происшествия и близлежащие улицы, в итоге мужчина вышел из дома и застрелился. Подробности, в том числе связь между жертвами и стрелявшим, пока не сообщаются.

    По сообщению местных СМИ, с места трагедии также удалось забрать выжившего ребенка, девочка госпитализирована.

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