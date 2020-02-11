​В штате США пройдут первичные выборы

Первые в нынешнем избирательном цикле первичные выборы (праймериз) пройдут сегодня в штате Нью-Гэмпшир, на северо-востоке США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, праймериз состоится за 266 дней до выборов следующего главы государства, которые назначены на 3 ноября, на фоне провалившейся попытки демократов в Конгрессе отстранить президента США Дональда Трампа. Республиканец Трамп участвует в предвыборной гонке в условиях отсутствия серьезных конкурентов в правящей партии.

Главная интрига голосования в Нью-Гэмпшире состоит в том, удастся ли бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену вернуть лидерство в предвыборной борьбе в лагере демократов после фиаско по итогам собраний партийных активистов (кокусов), состоявшихся в Айове 3 февраля. Байден занял там лишь четвертое место (его поддержали 15,8% участников собраний), уступив экс-мэру города Саут-Бенд (штат Индиана) Питу Буттеджаджу (26,2%), сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу (26,1%) и сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен (18%). Пятое место заняла сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (12,3%).