В штате Нью-Йорк из-за шатдауна объявили режим ЧП

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим ЧП, а также сообщила о дополнительном субсидировании на $65 млн продовольственной помощи для жителей штата из-за прекращения ее финансирования с 1 ноября федеральным правительством в связи с шатдауном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте властей штата.

"Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о режиме ЧП и сообщила о дополнительных мерах в ответ на лишение администрацией президента США Дональда Трампа продовольственной помощи для 3 млн жителей Нью-Йорка с 1 ноября, - отмечается в сообщении. - Губернатор Хокул выделяет дополнительные $65 млн от штата для экстренной продовольственной помощи, которая <...> предоставит порядка 40 млн порций продовольствия для голодных жителей Нью-Йорка".

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (08:00 по бкинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.