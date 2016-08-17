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    В штате Луизиана число погибших из-за наводнения возросло до 11 человек

    Ранее сообщалось о восьми погибших

    Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Число жертв сильнейшего наводнения в американском штате Луизиана возросло до 11 человек.

    Как передает Report, об этом подтвердил департамент здравоохранения штата.

    Ранее сообщалось о восьми погибших.

    Как сообщается на сайте ведомства, пять человек погибли в округе Ист-Батон-Руж, трое погибли в округе Танджипахоа, два человека стали жертвами наводнения в округе Сейнт Хелена и еще один в округе Рапидс.

    Ранее сообщалось, что к настоящему моменту в результате исторического наводнения эвакуированы 30 тысяч человек. Как сообщил губернатор штата Джон Бел Эдвардс, стихия разрушила около 40 тысяч домов.

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