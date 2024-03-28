О нас

В штате Колорадо потерпел крушение военный вертолет

В штате Колорадо потерпел крушение военный вертолет Ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо во время учений, в результате пострадали двое военнослужащих.
Другие страны
28 марта 2024 г. 13:10
В штате Колорадо потерпел крушение военный вертолет

Ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо во время учений, в результате пострадали двое военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал KKTV со ссылкой на представителя военной базы Форт-Карсон.

"Ориентировочно в 18:30 вертолет AH-64E Apache потерпел крушение во время проведения планового учения на базе. Двое военных с базы Форт-Карсон получили ранения", - сказал представитель военной базы.

Вертолет числился за бригадой армейской авиации 4-й пехотной дивизии.

По данным телеканала, пострадавшие с легкими ранениями были госпитализированы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US army suffers third Apache helicopter crash in two months
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də hərbi helikopter qəzaya uğrayıb

Экслюзивные новости

Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi