В штате Колорадо потерпел крушение военный вертолет

Ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо во время учений, в результате пострадали двое военнослужащих.

Ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо во время учений, в результате пострадали двое военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал KKTV со ссылкой на представителя военной базы Форт-Карсон.

"Ориентировочно в 18:30 вертолет AH-64E Apache потерпел крушение во время проведения планового учения на базе. Двое военных с базы Форт-Карсон получили ранения", - сказал представитель военной базы.

Вертолет числился за бригадой армейской авиации 4-й пехотной дивизии.

По данным телеканала, пострадавшие с легкими ранениями были госпитализированы.