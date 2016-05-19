В Шри-Ланке сошел еще один оползень

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Новый оползень сошел в четверг в Шри-Ланке рядом с лагерем, куда ранее были перемещены люди, эвакуированные из зоны бедствия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении национального отделения Красного Креста.

"Новый оползень зафиксирован в Сирипуте, в районе Аранейейк (Aranayake). Лагерь находится под угрозой. Люди уходят", - говорится в сообщении организации, опубликованном на ее странице в Twitter.

"Люди услышали громкий шум и в панике начали убегать из лагеря", - сообщил один из волонтеров Красного Креста.