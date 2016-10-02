В Шотландии перевернулся автобус с футбольными болельщиками

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/Автобус с болельщиками футбольной команды Rangers перевернулся на юге Шотландии, госпитализированы 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщаетшотландская газета Herald Scotland.

Инцидент произошел на автостраде у поселка Мохлин в области Ист-Эршир. По словам очевидцев, водитель потерял управление на дорожной развязке, и транспортное средство опрокинулось на бок.

Всего в автобусе находилось 36 человек. В больницу были доставлены 18 пострадавших с различными травмами, в том числе и с тяжелыми, отметили в полиции.

Инспектор местной полиции сообщил, что начато расследование обстоятельств аварии и попросил очевидцев происшествия связаться с полицией.