В Шотландии 26 тыс. человек попрощались с Елизаветой II, ее гроб доставят в Лондон

Собор Святого Эгидия в Эдинбурге, где находится гроб с телом Елизаветы II, посетили 26 тыс. человек.

Собор Святого Эгидия в Эдинбурге, где находится гроб с телом Елизаветы II, посетили 26 тыс. человек.

Как передает Report, об этом написало шотландское правительство в Twitter.

В понедельник, 12 сентября, все желающие попрощаться с королевой могли посетить собор Святого Эгидия, заняв место в очереди. Сегодня, 13 сентября, очередь закрыли.

Гроб с королевой будет доставлен из собора в аэропорт Эдинбурга сегодня в 17 часов, откуда его перевезут в Лондон. Гроб королевы будет сопровождать принцесса Анна. Для транспортировки гроба Елизаветы II будет использоваться военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III. После прибытия на авиабазу Нортхолт гроб отвезут в Букингемский дворец.