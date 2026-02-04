Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили ранения

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 16:42
    В школе в Словакии произошла стрельба, двое учеников получили ранения

    В словацком городе Нове Место-над-Вагом в объединенной школе Святого Иосифа произошел инцидент со стрельбой, из-за которого занятия были прерваны.

    Как передает Report, об этом пишет местный портал Aktuality.

    Министр образования Томаш Друкер сообщил, что ученик шестого класса ранил двух своих одноклассников из пневматического оружия, но не серьезно – им оказали медицинскую помощь.

    В словацкой полиции подтвердили, что ранения не являются серьезными.

    "На основе установленных на данный момент фактов, один из учеников выстрелил из пневматического оружия в своих одноклассников, и двум ученикам оказали помощь на месте. К счастью, жизни учеников ничего не угрожает", – сказали в полиции.

    В настоящее время продолжается расследование обстоятельств происшествия. Следователи выясняют, был ли инцидент преднамеренным и при каких условиях ученик получил пневматическое оружие.

