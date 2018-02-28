В школе США учитель устроил стрельбу

© Foto: "AP"

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Учитель устроил стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате инцидента дети не пострадали и находятся вне опасности, преподавателя задержали, а работа учреждения была временно приостановлена, сообщает местная полиция в Twitter.

Как передает Report, в 21:30 по бакинскому в Twitter-аккаунте города Дэлтон штата Джорджия появилось сообщение, что некто забаррикадировался в классе местной школы, и, по данным властей, это был учитель.

Позднее полиция призвала родителей не пытаться прорываться в здание школы. Но уже через десять минут объявила, что подозреваемый задержан.