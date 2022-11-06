В Шарм-эш-Шейхе началась церемония открытия Конференции ООН по климату

Церемония официального открытия 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) началась в воскресенье в городе Шарм-эш-Шейх на берегу Красного моря.

Церемония официального открытия 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) началась в воскресенье в городе Шарм-эш-Шейх на берегу Красного моря.

Как передает Report, об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

Торжественное открытие проходит в Международном конгресс-центре (Центре конвенций) Шарм-эш-Шейха. В ходе первого собрания председательство Конференцией ООН будет передано президентом предыдущего саммита ООН по климату (COP-26) британцем Алоком Шармой Египту, который принимает нынешний международный форум. Президентом сессии в Шарм-эш-Шейхе выступит египетский министр иностранных дел Самех Шукри.

Во время форума, который продлится до 18 ноября, в Шарм-эш-Шейхе будут проведены сотни мероприятий, связанных с повесткой COP-27. Самым значимым из них станет саммит мировых лидеров: в течение двух дней - 7 и 8 ноября - главы государств и правительств выступят с "национальными обращениями", в которых представят позиции и видение своих стран на нынешние проблемы экологии, ресурсосбережения, обеспечения продовольствием, защиты от природных бедствий, зеленой энергетики, финансовой поддержки беднейших стран по программам предупреждения изменений климата.

По данным оргкомитета COP-27, на конференцию в Шарм-эш-Шейх прибудут лидеры более 120 государств, а также около 45 тыс. делегатов из разных стран, представителей неправительственных организаций, экспертов и журналистов.