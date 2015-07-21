Банк развития БРИКС приступил к работе

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в китайском городе Шанхай состоялось официальное открытие банка развития БРИКС. Как сообщает Report, соглашение о создании банка было подписано 16 июля 2014 года в городе Форталеза (Бразилия). Отмечается, что экономисты рассматривают банк развития БРИКС как финансовую организацию, альтернативную Международному валютному фонду (МВФ).

Банк развития БРИКС приступил к деятельности спустя ровно год после бразильского саммита организации БРИКС. БРИКС - организация экономического сотрудничества, созданная Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южно-Африканской Республикой. Созданный организацией банк в качестве альтернативы МВФ и Всемирному банку будет осуществлять финансирование различных инфраструктурных проектов и проектов развития в странах-участницах БРИКС. Первоначальный уставный капитал банка составляет 100 млрд. долларов.

На проведенном на днях в России саммите BRICS-2015 страны-участницы создали пул валютных резервов в объеме 100 млрд. долларов. Эта сумма предусмотрена на устранение возможных проблем с ликвидностью, с которыми могут столкнуться страны-участницы организации. Доли распределились следующим образом: Китай - 41 млрд. долларов, Бразилия, Индия и Россия - по 18 млрд. долларов, ЮАР - 5 млрд. долларов. Отметим, что данные средства выделяются заранее, Центробанки стран-участниц будут выполнять свои обязанности только в случае возникновения необходимости.