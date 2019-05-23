​В Шанхае казнят больного шизофренией, зарезавшего двух школьников

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смертной казни мужчину, который в июне прошлого года зарезал двух школьников, чтобы "отомстить обществу".

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел 28 июня 2018 года в районе Сюэхуэй у ворот начальной школы. Вооруженный ножом мужчина напал на трех школьников и женщину. Несмотря на усилия врачей, двое детей скончались от полученных ранений.

Полиция с помощью прохожих задержала подозреваемого. Нападавшим оказался 29-летний безработный. По заявлению полиции, мужчина решил отомстить обществу из-за того, что не мог найти работу.

В четверг в Шанхае состоялось публичное оглашение приговора. Суд приговорил подсудимого Хуан Ичуня к смертной казни и пожизненно лишил всех политических прав.

Согласно материалам дела, подсудимый в поисках цели нападения с марта по октябрь 2017 года фотографировал и записывал на видео различные школы и детские сады в Шанхае и Гуанчжоу.

Судебно-психологическая экспертиза выявила у подсудимого шизофрению, эксперты пришли к выводу, что в данном деле он обладает ограниченной уголовно-правовой дееспособностью. Однако суд с учетом тяжести и опасности преступления принял решение о смертной казни.