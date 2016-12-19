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    В Шанхае из-за падения металлических панелей погибли 4 человека

    Владелец склада был допрошен полицией

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли на складе в Шанхае в результате падения на них металлических облицовочных панелей.

    Как передает Report, об этом пишет местная газета Shanghai Daily.

    Инцидент произошел в районе Путо на складе компании Shanghai Zhongxin Stainless Steel. По данным местных властей, в момент проведения работ по облицовке стен металлические панели обрушились на людей и раздавили их. Владелец склада был допрошен полицией.

    По словам одного из сотрудников склада, всего на складе в момент случившегося находились семь или восемь человек.

    Как отмечает газета, вес одной металлической панели может достигать 50 килограммов, а вес обрушившейся на людей конструкции мог достигать 4-5 тонн.

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