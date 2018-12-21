В шахте Чехии взорвался метан, погиб один человек, 10 пострадали

https://report.az/storage/news/aa2d8597916a2050bce5d4ed4d403408/68b6af67-eb0c-4a64-ad7c-2ec126c28787_292.jpg
Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В шахте ČSM-север в Чехии взорвался метан, в результате происшествия погиб один человек, еще 10 пострадали.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили представители компании OKD.
Отмечается, что судьба еще 10 человек остается неизвестной.
В настоящий момент все работы в шахте остановлены, экстренные службы предпринимают меры для подъема людей на поверхность.
Как отмечают местные СМИ, в результате взрыва погибли пять человек.
News DepartmentАвтор новости