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    В шахте Чехии взорвался метан, погиб один человек, 10 пострадали

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В шахте ČSM-север в Чехии взорвался метан, в результате происшествия погиб один человек, еще 10 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили представители компании OKD.

    Отмечается, что судьба еще 10 человек остается неизвестной.

    В настоящий момент все работы в шахте остановлены, экстренные службы предпринимают меры для подъема людей на поверхность.

    Как отмечают местные СМИ, в результате взрыва погибли пять человек. 

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