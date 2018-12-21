В шахте Чехии взорвался метан, погиб один человек, 10 пострадали

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В шахте ČSM-север в Чехии взорвался метан, в результате происшествия погиб один человек, еще 10 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили представители компании OKD.

Отмечается, что судьба еще 10 человек остается неизвестной.

В настоящий момент все работы в шахте остановлены, экстренные службы предпринимают меры для подъема людей на поверхность.

Как отмечают местные СМИ, в результате взрыва погибли пять человек.