В Северной Корее произошел крупный сбой в работе интернета

В Северной Корее произошел крупный сбой в работе интернета, который длился в течение нескольких часов в субботу, отключив доступ к государственным сайтам и официальным новостным ресурсам, фактически изолировав закрытую страну от "киберпространства".

В Северной Корее произошел крупный сбой в работе интернета, который длился в течение нескольких часов в субботу, отключив доступ к государственным сайтам и официальным новостным ресурсам, фактически изолировав закрытую страну от "киберпространства".

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, причина сбоя остается неясной, однако, по словам исследователей, отслеживающих интернет и технологическую инфраструктуру КНДР, он, скорее всего, был вызван внутренними проблемами, а не кибератакой, поскольку пострадали также соединения через Китай и Россию.

Были недоступны основные официальные ресурсы страны, включая новостные агентства, Министерство иностранных дел и национальную авиакомпанию Air Koryo. По данным СМИ, сайты начали постепенно восстанавливаться ближе к полудню.

Интернет в Северной Корее является одним из самых ограниченных и контролируемых в мире. Большинство населения пользуется внутренней сетью под названием Кванмьон, которая доступна только через телефонные линии или компьютерные лаборатории, содержит только государственные сайты, образовательные ресурсы и электронную почту и полностью изолирована от глобального интернета. Глобальный интернет доступен только для высокопоставленных чиновников, исследователей и иностранцев, он подлежит строгому мониторингу.