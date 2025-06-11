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В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали в ходе второй ночи беспорядков

В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали в ходе второй ночи беспорядков В Северной Ирландии пострадали 17 полицейских в ходе антимигрантских беспорядков, вспыхнувших в понедельник в городе Баллимина на фоне дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка.
Другие страны
11 июня 2025 г. 14:08
В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали в ходе второй ночи беспорядков

В Северной Ирландии пострадали 17 полицейских в ходе антимигрантских беспорядков, вспыхнувших в понедельник в городе Баллимина на фоне дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении полиции.

"Во вторую ночь беспорядков, в основном в районе Клонавон-Террас, Баллимина, сотрудники полиции в течение нескольких часов подвергались нападениям, в их сторону были брошены бутылки с зажигательной смесью, булыжники, кирпичи и фейерверки... 17 полицейских получили ранения, некоторым из них потребовалась госпитализация. Пять человек были арестованы по подозрению в хулиганском поведении и остаются под стражей", - сказано в сообщении.

Полиции удались навести порядок к часу ночи. Ряд акций протеста также прошел вечером во вторник в Белфасте, Лисберне, Колрейне и Ньютаунэбби. В некоторых районах демонстранты подожгли мусорные баки и забросали полицию булыжниками.

Проесты начались после того, как стало известно об изнасиловании мигрантами несовершеннолетней девочки. В понедельник два 14-летних подростка предстали перед местным судом по обвинению в попытке изнасилования.

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