В Северной Ирландии 17 полицейских пострадали в ходе второй ночи беспорядков

В Северной Ирландии пострадали 17 полицейских в ходе антимигрантских беспорядков, вспыхнувших в понедельник в городе Баллимина на фоне дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка.

В Северной Ирландии пострадали 17 полицейских в ходе антимигрантских беспорядков, вспыхнувших в понедельник в городе Баллимина на фоне дела о попытке изнасилования мигрантами девочки-подростка.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении полиции.

"Во вторую ночь беспорядков, в основном в районе Клонавон-Террас, Баллимина, сотрудники полиции в течение нескольких часов подвергались нападениям, в их сторону были брошены бутылки с зажигательной смесью, булыжники, кирпичи и фейерверки... 17 полицейских получили ранения, некоторым из них потребовалась госпитализация. Пять человек были арестованы по подозрению в хулиганском поведении и остаются под стражей", - сказано в сообщении.

Полиции удались навести порядок к часу ночи. Ряд акций протеста также прошел вечером во вторник в Белфасте, Лисберне, Колрейне и Ньютаунэбби. В некоторых районах демонстранты подожгли мусорные баки и забросали полицию булыжниками.

Проесты начались после того, как стало известно об изнасиловании мигрантами несовершеннолетней девочки. В понедельник два 14-летних подростка предстали перед местным судом по обвинению в попытке изнасилования.