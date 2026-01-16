Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Сеуле пожар оставил 180 человек без крыши над головой

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 11:11
    В Сеуле пожар оставил 180 человек без крыши над головой

    В результате пожара в столице Южной Кореи Сеуле около 200 человек были вынуждены эвакуироваться.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

    Отмечается, что пожар вспыхнул в одном из трущобных районов Сеула. 258 человек были вынуждены эвакуироваться, в том числе около 180 из них лишились жилья из-за пожара.

    Агентство сообщает, что пожар был потушен спустя восемь часов, а правительство Сеула организовало временный приют для пострадавших.

    По данным пожарных служб, пламя быстро распространилось на соседние дома, поскольку они были построены из легковоспламеняющихся материалов.

