В Сеуле пожар оставил 180 человек без крыши над головой

В результате пожара в столице Южной Кореи Сеуле около 200 человек были вынуждены эвакуироваться.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Отмечается, что пожар вспыхнул в одном из трущобных районов Сеула. 258 человек были вынуждены эвакуироваться, в том числе около 180 из них лишились жилья из-за пожара.

Агентство сообщает, что пожар был потушен спустя восемь часов, а правительство Сеула организовало временный приют для пострадавших.

По данным пожарных служб, пламя быстро распространилось на соседние дома, поскольку они были построены из легковоспламеняющихся материалов.