В Сеуле пожар оставил 180 человек без крыши над головой
Другие страны
- 16 января, 2026
- 11:11
В результате пожара в столице Южной Кореи Сеуле около 200 человек были вынуждены эвакуироваться.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.
Отмечается, что пожар вспыхнул в одном из трущобных районов Сеула. 258 человек были вынуждены эвакуироваться, в том числе около 180 из них лишились жилья из-за пожара.
Агентство сообщает, что пожар был потушен спустя восемь часов, а правительство Сеула организовало временный приют для пострадавших.
По данным пожарных служб, пламя быстро распространилось на соседние дома, поскольку они были построены из легковоспламеняющихся материалов.
Последние новости
11:52
США подарили Грузии противопожарное оборудование и средства связиВ регионе
11:48
Министр Пенджаба заявил о систематических нарушениях прав меньшинств в ИндииВнешняя политика
11:43
В Азербайджане в 2025 году число получивших водительские права сократилось более чем вдвоеВнутренняя политика
11:32
Видео
ASCO установил новый рекорд по паромной перевозке автомобилейИнфраструктура
11:30
Фото
Видео
Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен - ОБНОВЛЕНОАрмия
11:21
За сутки в Азербайджане изъяты десятки единиц оружия, включая автоматы и гранатыПроисшествия
11:13
В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросам защиты прав детей и гендерного равенстваМилли Меджлис
11:11
В Сеуле пожар оставил 180 человек без крыши над головойДругие страны
11:11