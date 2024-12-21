В Сеуле из-за пожара в здании парламента эвакуировали 480 человек

Около 480 человек были эвакуированы из здания Национальной ассамблеи (парламент) Южной Кореи из-за пожара.

Около 480 человек были эвакуированы из здания Национальной ассамблеи (парламент) Южной Кореи из-за пожара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Yonhap.

"Огонь начал распространяться в 11:52 по местному времени (06:52 по Баку) в зале приёмов парламентского комплекса в сеульском районе Йоидо. Из здания эвакуировали 480 человек, включая журналистов и гостей свадьбы. Они находились в специальных залах приёма, где проводятся пресс-конференции и свадебные торжества", - говорится в информации.

По меньшей мере шесть человек обратились за медицинской помощью из-за дыма.

К настоящему времени возгорание удалось ликвидировать.