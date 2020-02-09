В Сеуле из-за коронавируса закрылись столовые для бездомных

Многие бесплатные столовые и ночлежки для бездомных или пожилых людей в трудной жизненной ситуации в Южной Корее закрылись из-за опасений распространения нового коронавируса, передает Report со ссылкой РИА Новости.

Сеть бесплатных столовых для бездомных "Общенациональные бесплатные столовые "Ангел", у которой есть отделения по всей Южной Корее, временно закрыла свои столовые в Сеуле.

На стекле витрин всех ее отделений в столице одинаково висит большое объявление, что столовая временно закрывается из-за опасности распространения коронавируса.

"Уважаемые, из-за распространяющегося в последнее время коронавируса, в качестве предупредительной меры, наши бесплатные столовые временно закрываются. Несмотря на неудобство, мы просим вашего глубокого понимания. Если эпидемия вируса стихнет, мы вновь откроем столовую и постараемся предоставить вам теплую еду", - говорится в тексте объявления.

Большая часть ночлежек для бездомных и 166 бесплатных столовых для пожилых людей в центральной провинции Кёнгидо закрылись с 3 февраля. Одна крупная бесплатная столовая в городе Сувон стала раздавать оставшимся без пропитания людям запечатанные пайки и обеды.

Отразилась эпидемия коронавируса и на обычных гражданах Сеула. В магазинах и автобусах приматывают скотчем к дверям и поручням флаконы с антисептиком, большинство людей ходят в масках. Объявления о вспышке коронавируса транслируются даже на табло автобусных остановок. Жителей просят строго соблюдать правила гигиены и при наличии симптомов срочно обращаться по горячей линии или в ближайший общественный центр здравоохранения.