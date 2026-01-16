В Сеуле автобус выехал на тротуар и врезался в здание: пострадали 13 человек

В столице Южной Кореи Сеуле городской автобус выехал на тротуар и врезался в здание у станции метро Содэмун, в результате чего пострадали как минимум 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на корейские СМИ, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным пожарной службы, в момент происшествия в салоне автобуса находились около 10 человек, включая водителя.

Полиция уточнила, что признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено. В то же время планируется проведение проверки на наличие наркотических веществ.

Причины инцидента пока не установлены, правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего.

Точное число пострадавших может быть скорректировано.