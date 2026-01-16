Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Сеуле автобус выехал на тротуар и врезался в здание: пострадали 13 человек

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 09:45
    В Сеуле автобус выехал на тротуар и врезался в здание: пострадали 13 человек

    В столице Южной Кореи Сеуле городской автобус выехал на тротуар и врезался в здание у станции метро Содэмун, в результате чего пострадали как минимум 13 человек.

    Как передает Report со ссылкой на корейские СМИ, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

    По данным пожарной службы, в момент происшествия в салоне автобуса находились около 10 человек, включая водителя.

    Полиция уточнила, что признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено. В то же время планируется проведение проверки на наличие наркотических веществ.

    Причины инцидента пока не установлены, правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего.

    Точное число пострадавших может быть скорректировано.

    Сеул автобус Южная Корея происшествие

    Последние новости

    10:15

    Экс-президент Южной Кореи получил 5 лет за препятствование своему задержанию

    Другие страны
    10:14

    Чистая прибыль Azər-Türk Bank снизилась вдвое

    Финансы
    10:09

    Буал Мониндер Сингх: Религиозные общины Индии живут в постоянной тревоге за свое будущее

    Внутренняя политика
    10:04

    В Товузе обнаружено более 6 кг наркотиков

    Происшествия
    10:04

    В Казахстане перевернулся автобус, есть погибшие

    В регионе
    10:03

    В Гёранбое автомобиль въехал в стадо

    Происшествия
    09:57

    Azeri Light подешевела до $69

    Энергетика
    09:54

    Промышленный банк Азербайджана обнародовал финансовое положение

    Финансы
    09:53

    В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности КИИ

    Происшествия
    Лента новостей