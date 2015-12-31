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    В серии терактов на северо-востоке Сирии погибли и пострадали десятки человек

    Эль-Камышлы расположен на границе с Турцией

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В городе Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии прогремели три взрыва. Погибли, по последним данным, по меньшей мере 13 человек, еще десятки получили ранения. Об этом РИА Новости сообщил источник в ассирийском ополчении «Сутору».

    «Бомбы взорвались в ресторанах "Майами" и "Габриэль". Из первого мы вынесли не менее десяти тел и 18 раненых. Что происходит во втором ресторане, пока не знаем, но пострадавших десятки», — рассказал собеседник агентства.

    Вскоре произошел третий взрыв — в центре ассирийского квартала. «Взрыв прогремел еще в одном ресторане. Туда уже отправились наши ополченцы и сирийские военные. Это рядом с первыми двумя терактами», — рассказал ополченец, информирует Report.

    Как передает телеканал «Аль-Маядин», саперы сирийской армии обнаружили еще одно взрывное устройство недалеко от места терактов. Специалисты проводят работы по разминированию.

    По некоторым данным, в ресторанах подорвали себя смертники. Третья бомба взорвалась, после того как по ней был открыт огонь из огнестрельного оружия.

    Эль-Камышлы расположен на границе с Турцией. В нем проживают курды, ассирийцы, арабы и армяне.

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