В Сергиевом Посаде неизвестный ударил 9-летнего ребенка ножом в шею

В российском городе Сергиев Посад неизвестный напал на 9-летнего мальчика и ударил его ножом в шею.

В российском городе Сергиев Посад неизвестный напал на 9-летнего мальчика и ударил его ножом в шею.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

"4 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома в Сергиевом Посаде мужчина нанес удар ножом в шею 9-летнему мальчику. Ребенок был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Московской области, инцидент произошел во дворе дома на Новоугличском шоссе. В момент нападения мальчик сидел на качелях, а злоумышленник подошел к нему со спины.

В свою очередь в подмосковном ГУ МВД добавили, что правоохранители проводят мероприятия для установления личности и задержания скрывшегося с места преступления мужчины, а также выясняют все обстоятельства случившегося.