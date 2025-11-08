В Сербии задержали несколько человек, связанных с делом о приезжих снайперах

Агентство безопасности и информации Сербии (BIA - контрразведка) совместно с МВД задержали несколько человек, связанных с делом о приезжих снайперах, о которых упоминал президент страны Александр Вучич.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

"В рамках совместных действий МВД и BIA в нескольких местах: в Белграде, Зворнике, Баня-Луке задержаны несколько лиц, которые связаны с делом, известным как "приезжие снайперы". Компетентные органы продолжают интенсивную работу над выяснением обстоятельств по делу", - сказано в сообщении.

Ранее Вучич на фоне протестов в связи с годовщиной обрушения на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года и гибели 16 человек, заявил, что правоохранительные органы три дня ведут поиск двух приезжих снайперов в Белграде.