В Сербии в декабре могут провести досрочные парламентские выборы

В Сербии 28 декабря этого года могут пройти внеочередные парламентские выборы.
Другие страны
8 августа 2025 г. 16:36
В Сербии в декабре могут провести досрочные парламентские выборы

В Сербии 28 декабря этого года могут пройти внеочередные парламентские выборы.

Как передает Report, об этом сообщают сербские СМИ со ссылкой на политические круги.

Отмечается, что руководство Сербской прогрессивной партии (SNS) склоняется именно к этой дате, хотя ранее обсуждались и варианты в октябре или январе.

Президент Сербии Александар Вучич в Белграде заявил журналистам о том, что выборы состоятся в установленные Конституцией страны и законом сроки. При этом конкретной даты не назвал. Он напомнил, что действующий состав парламента был избран в декабре 2023 года на четырехлетний срок.

Он также заявил, что, по результатам исследований, его политические оппоненты сейчас являются фаворитами гонки, но это не лишает его права бороться за поддержку избирателей.

"Они являются большими фаворитами, я это признаю, но они не могут отобрать у меня право бороться с единомышленниками, политиками, которые не хотят превратить Сербию в свинарник и кубло, против тех, кто хотел бы сделать это из страны", – сказал он.

Президент Сербии подчеркнул, что если оппозиция победит, правительство признает их победу, но призвал дождаться официального подсчета голосов.

