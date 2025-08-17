О нас

В Сербии протестующие атаковали полицию и разрушили здания суда и прокуратуры

В Сербии протестующие атаковали полицию и разрушили здания суда и прокуратуры Массовые беспорядки произошли в ночь на 17 августа в некоторых городах Сербии, зачинщики атаковали полицейских, поджигали и разрушали помещения государственных органов и политических партий.
Другие страны
17 августа 2025 г. 02:54
В Сербии протестующие атаковали полицию и разрушили здания суда и прокуратуры

Массовые беспорядки произошли в ночь на 17 августа в некоторых городах Сербии, зачинщики атаковали полицейских, поджигали и разрушали помещения государственных органов и политических партий.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД республики Ивица Дачич.

По его словам, наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Валево, где около 4 тыс. человек участвовали в акциях протеста. Были разгромлены и подожжены офисы Сербской прогрессивной партии.

"К счастью, внутри никого не оказалось. Учитывая, что это жилое и офисное здание, где проживают люди, пожар мог поставить под угрозу их жизнь", - отметил министр. Также повреждены здания городской администрации, суда и прокуратуры.

По оценке полиции, в Белграде в акциях участвовали около 1,3 тыс. человек, которые забрасывали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью. В Нови-Саде собралось около 500 протестующих.

"Полиция вмешалась и восстановила общественный порядок и спокойствие в Нови-Саде, Белграде и Валеве", - добавил глава МВД. По его словам, в Валеве сотрудник полиции получил ранения. Всего задержано 18 человек.

Версия на азербайджанском языке Serbiyada etirazçılar polisə hücum edərək məhkəmə və prokurorluğun binalarını dağıdıblar

