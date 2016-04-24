В Сербии побеждает правящая Сербская прогрессивная партия с 56,2% голосов

Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ По данным экзитполов, на парламентских выборах в Сербии побеждает коалиция "Александар Вучич - Сербия побеждает", сформированная вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

Как передает Report, oб этом сообщил Центр за свободные выборы и демократию (CЕSID), по подсчетам которого эта коалиция получит как минимум 56,2% голосов.

На втором месте с 10,9% - коалиция, сформированная вокруг Социалистической партии Сербии во главе с нынешним первым вице-премьером и министром иностранных дел Ивицей Дачичем.

На третьем с 7,3% - Сербская радикальная партия во главе с Воиславом Шешелем. Для того, чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.