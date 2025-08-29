В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВД

Заместителю председателя правительства и министру внутренних дел Сербии Ивице Дачичу адресовали конверт с тремя патронами.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило МВД страны.

По данным ведомства, конверт отправили в здание правительства на имя министра. "Почта Сербии" получила конверт 26 августа в городе Пожаревац.

"Полиция установила личность и местонахождение отправителя, работа по выяснению всех обстоятельств инцидента продолжается. МВД предпринимает все предусмотренные законом меры и действия для защиты безопасности граждан и органов Республики Сербия", - говорится в заявлении.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся напряженной внутриполитической обстановки в Сербии. В последние недели в некоторых городах страны проходят массовые протесты студентов и оппозиции, которые неоднократно перерастали в столкновения с полицией.