В Сербии оценили ущерб от бомбардировок НАТО в 1999 году в 500 млрд евро

В НАТО должны компенсировать Сербии 500 млрд евро (542,3 млрд доллара) за бомбардировки Югославии в 1999 году.

В НАТО должны компенсировать Сербии 500 млрд евро (542,3 млрд доллара) за бомбардировки Югославии в 1999 году.

Как передает Report, об этом заявила в интервью газете "Известия" министр здравоохранения Сербии Даница Груичич.

По ее словам, из-за применения НАТО снарядов с обедненным ураном в Сербии число пациентов с онкозаболеваниями выросло с 19 тыс. человек в 1999 году до 40 тыс. в 2021 году. В частности, в первые 10 лет после бомбардировок онкология стало причиной смерти 10-18 тыс. человек. В 2-3 раза возросло количество случаев бесплодия у мужчин, увеличилось число аутоиммунных заболеваний, у новорожденных детей наблюдаются генетические и ментальные аномалии.

24 марта 1999 года НАТО без санкции Совбеза ООН начала военную операцию "Союзная сила" (Operation Allied Force) против Югославии. Ее причиной был назван отказ югославского правительства от мирного урегулирования конфликта. Бомбардировки сербских городов длились 78 дней.

По данным сербских властей, жертвами бомбежек стали порядка 2 тыс. человек.