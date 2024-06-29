В Сербии объявили красный уровень опасности в связи с угрозой терроризма

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич объявил красный уровень опасности в связи с угрозой терроризма, что подразумевает значительное увеличение количества силовиков в местах скопления людей.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич объявил красный уровень опасности в связи с угрозой терроризма, что подразумевает значительное увеличение количества силовиков в местах скопления людей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ведомстве.

"Как министр внутренних дел я объявил красный уровень опасности в связи с угрозой терроризма. Это означает, что все руководители организационных подразделений министерства немедленно принимают меры в соответствии с инструкциями о том, как действовать в случае угрозы терроризма. Я рассказываю об этом в связи с тем, что граждане увидят усиление присутствия полиции в различных местах, представляющих общественный интерес. Там, где находится большое количество людей, не только в посольствах и государственных органах, но и в торговых центрах и других местах, где много людей", - указал глава МВД.

Отметим, что сегодня мужчина ранил из арбалета в шею сотрудника МВД Сербии, охранявшего посольство Израиля, после чего был нейтрализован ответным огнем сотрудника правоохранительных органов. Пострадавший страж порядка был доставлен в реанимационное отделение одной из белградских больниц и успешно прооперирован. В израильском МИД сообщили, что никто из дипломатов не пострадал.

Глава МВД Сербии заявил, что речь идет о террористическом акте. Согласно его сведениям, нападение совершил 25-летний сербский гражданин.