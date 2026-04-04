В Сербии из-за ливней зафиксированы подтопления в ряде районов
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 00:38
В последние дни в результате непрерывных осадков в ряде районов Сербии зафиксированы подтопления.
Как передает балканское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.
Отмечается, что в округах Моравица и Златибор сотрудники сектора по чрезвычайным ситуациям МВД обеспечивают безопасность населения на подтопленных территориях.
По данным ведомства, также принимаются меры в связи с риском оползней в затронутых районах.
Подчеркивается, что под водой оказались около 350 гектаров сельскохозяйственных земель.
Последние новости
19:35
Фото
В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и АзербайджанаНаука и образование
19:29
Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"Другие страны
19:29
Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумныДругие страны
19:13
Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранееДругие страны
19:11
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан АлиевойВнешняя политика
19:08
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь президента АзербайджанаВнешняя политика
19:05
Фото
Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мираВнешняя политика
18:57
Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11В регионе
18:52