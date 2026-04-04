В Сербии из-за ливней зафиксированы подтопления в ряде районов

В последние дни в результате непрерывных осадков в ряде районов Сербии зафиксированы подтопления.

Как передает балканское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Отмечается, что в округах Моравица и Златибор сотрудники сектора по чрезвычайным ситуациям МВД обеспечивают безопасность населения на подтопленных территориях.

По данным ведомства, также принимаются меры в связи с риском оползней в затронутых районах.

Подчеркивается, что под водой оказались около 350 гектаров сельскохозяйственных земель.