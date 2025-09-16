В Сербии 13 человек проходят по делу об обрушении навеса вокзала со смертельным исходом

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Высшая прокуратура города Нови-Сад в Сербии выдвинула обвинение против 13 человек в связи с обрушением навеса железнодорожного вокзала 1 ноября прошлого года, в результате чего  погибли 16 человек и один получил тяжелые травмы. 

    Как передает Report, об этом сообщают сербские СМИ.

    Среди обвиняемых - экс-министр строительства, инфраструктуры и транспорта Горан Весич, его помощник и руководитель железнодорожной компании.

    В обвинительном акте указано, что они допустили ввод в эксплуатацию здания вокзала, несмотря на то, что строительные работы продолжались. Кроме того, не было выдано разрешение на эксплуатацию здания.

