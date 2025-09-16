В Сербии 13 человек проходят по делу об обрушении навеса вокзала со смертельным исходом
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 17:24
Высшая прокуратура города Нови-Сад в Сербии выдвинула обвинение против 13 человек в связи с обрушением навеса железнодорожного вокзала 1 ноября прошлого года, в результате чего погибли 16 человек и один получил тяжелые травмы.
Как передает Report, об этом сообщают сербские СМИ.
Среди обвиняемых - экс-министр строительства, инфраструктуры и транспорта Горан Весич, его помощник и руководитель железнодорожной компании.
В обвинительном акте указано, что они допустили ввод в эксплуатацию здания вокзала, несмотря на то, что строительные работы продолжались. Кроме того, не было выдано разрешение на эксплуатацию здания.
Последние новости
17:38
МВД Сирии: Новое соглашение по Эс-Сувейде поможет пресечь всевозможные инцидентыДругие страны
17:36
В порту Ходейда на западе Йемена вспыхнул пожар после ударов ЦАХАЛ - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:24
В Сербии 13 человек проходят по делу об обрушении навеса вокзала со смертельным исходомДругие страны
17:20
Раскрыты новые детали убийства 11-классника в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
17:19
Казахстан и США расширяют партнерство по безопасному обращению с ядерными материаламиДругие страны
17:12
Тони Санделл: ОБСЕ приступила к реализации решения о закрытии Минского процессаВнешняя политика
17:11
Рашад Халыгов: Гянджа, Нахчыван и Лянкяран станут новыми точками инновационного развитияИКТ
17:09
ЦБА временно приостанавливает работу "Офиса наличных денег"Финансы
17:06