В Сенегале обнаружили лодку с 30 погибшими нелегалами

Патрульное судно ВМС Сенегала обнаружило в 70 км от побережья столицы Сенегала Дакара дрейфующую лодку с 30 телами погибших нелегальных мигрантов.

Патрульное судно ВМС Сенегала обнаружило в 70 км от побережья столицы Сенегала Дакара дрейфующую лодку с 30 телами погибших нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Senego со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что представители властей устанавливают личности погибших. Кроме того, правоохранительным органам предстоит выяснить, откуда именно отчалило судно, прежде чем выйти в Атлантический океан.

Лодка тем временем уже отбуксирована в порт Дакара, говорится в сообщении.

Сенегал является одной из стран Западной Африки, от побережья которых на судах различной вместимости отплывают нелегалы, стремящиеся попасть в Европу, в том числе в Испанию. Власти и контрольные ведомства отмечают, в частности, резко возросший приток нелегальных мигрантов на Канарские острова.