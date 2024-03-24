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В Сенегале началось голосование на президентских выборах

В Сенегале началось голосование на президентских выборах Голосование на президентских выборах началось в Сенегале в обстановке жестких мер безопасности и мобилизации электората ведущих кандидатов от оппозиции.
Другие страны
24 марта 2024 г. 13:44
В Сенегале началось голосование на президентских выборах

Голосование на президентских выборах началось в Сенегале в обстановке жестких мер безопасности и мобилизации электората ведущих кандидатов от оппозиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал RTS.

По его информации, министерство внутренних дел направило на охрану избирательных участков и поддержание общественного порядка более 50 тыс. полицейских и сотрудников спецподразделений.

В бюллетени включены 19 кандидатов. Действующий президент Сенегала Маки Саль не будет добиваться переизбрания из-за конституционного ограничения пребывания президента на своем посту двумя сроками. Полномочия Саля истекают 2 апреля.

Африканские эксперты называют фаворитами на выборах четырех политиков: кандидата от правящей партии Амаду Ба, одного из лидеров оппозиции Бассиру Диомайе Файя, политических тяжеловесов Идрисса Сека и Халифу Саля.

В избирательные списки внесены 7,37 млн человек. Открыто 16 440 избирательных участков. За пределами Сенегала голосование проходит на 807 участках, ожидается, что на них проголосуют 338 тыс. граждан страны, проживающих за рубежом. Мониторинг голосования осуществляют 2 457 наблюдателей, среди которых представители 71 международной организации.

Население Сенегала достигает 18,5 млн, при этом молодые люди в возрасте до 25 лет составляют 60%. Национальная автономная избирательная комиссия объявила, что среди всех возрастных групп, зарегистрированных для участия в голосовании, наибольшее число представляют лица старше 36 лет (86%). Участвовать в выборах могут молодые люди в возрасте 18 лет и старше.

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Версия на азербайджанском языке Seneqalda prezident seçkiləri üzrə səsvermə başlayıb

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