В секторе Газа в результате артиллерийского обстрела погиб палестинец

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Один палестинец погиб, еще двое ранены в результате артиллерийского обстрела в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинского представителя министерства здравоохранения.

"Восемнадцатилетний Юсеф Абу Азра был убит, еще двое палестинцев ранены в результате артиллерийского обстрела (израильским) оккупантом на востоке города Рафах", — приводит агентство слова представителя министерства здравоохранения в секторе Газа Ашрафа аль-Кодры.