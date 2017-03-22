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    В секторе Газа в результате артиллерийского обстрела погиб палестинец

    Еще двое палестинцев ранены

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Один палестинец погиб, еще двое ранены в результате артиллерийского обстрела в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинского представителя министерства здравоохранения.

    "Восемнадцатилетний Юсеф Абу Азра был убит, еще двое палестинцев ранены в результате артиллерийского обстрела (израильским) оккупантом на востоке города Рафах", — приводит агентство слова представителя министерства здравоохранения в секторе Газа Ашрафа аль-Кодры.

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