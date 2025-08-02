В секторе Газа число умерших от голода возросло до 169

На сегодняшний день не менее 169 человек, в том числе 93 ребенка, умерли от голода в палестинском секторе Газа.

На сегодняшний день не менее 169 человек, в том числе 93 ребенка, умерли от голода в палестинском секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав анклава в своем Telegram-канале.

"За последние 24 часа в больницах Газы зарегистрированы 7 новых случаев смерти из-за голода и недоедания", - говорится в заявлении.

Таким образом, общее число умерших от голода "достигло 169, включая 93 несовершеннолетних". 30 июля движение ХАМАС сообщало о 154 случаях смерти.

По последним данным ведомства, общее число погибших в результате эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года увеличилось до 60 430, более 148 тыс. человек пострадали.