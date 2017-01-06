В Саудовскую Аравию доставлены четыре узника Гуантанамо

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Пентагон официально подтвердил в четверг перевод четверых заключенных из военной тюрьмы Гуантанамо в Саудовскую Аравию.

Как передает Report, Эр-Рияду переданы Салем Ахмад Хади бен Канад, Садик Абу Ганим, Абдалла Яхья Юсиф аш-Шибли и Мухаммад Али Абдалла Бвазир.

Салем Ахмад Хади бен Канад провел в Гуантанамо полтора десятилетия без предъявления каких-либо обвинений и судебного процесса. Он попал в плен США в 2002 году в Афганистане. По данным властей США, бен Канад прибыл в Афганистан из Йемена, чтобы воевать на стороне радикального движения "Талибан" против Северного альянса, который поддерживали США. Также США считают, что бен Канад, возможно, тренировался в лагерях "Аль-Каиды".

Абу Ганим был членом "Аль-Каиды" и работал телохранителем главаря этой группировки Усамы бен Ладена. По данным властей США, он был связан с организаторами теракта против американского эсминца Cole в 2001 году. Предполагается, что Абу Ганим тренировался в лагерях террористов и воевал за талибов в Афганистане.

Мохаммед Бвазир был членом "Аль-Каиды", в заключении США он признался в том, что воевал против американских солдат. В тюрьме Гуантанамо он объявлял голодовку и подвергался принудительному кормлению, что правозащитные организации расценили как пытку.

Аш-Шибли также считается членом "Аль-Каиды", который тренировался в многочисленных лагерях боевиков, воевал против американцев и признался в том, что воевал в пещерах Тора-Бора, где укрывался бен Ладен.