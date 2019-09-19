​В Саудовской Аравии умер экс-президент Туниса

Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в результате народного восстания в конце 2010 года и проживавший в последние годы в изгнании в Саудовской Аравии, скончался в одной из больниц королевства.

Как передает Report, об этом сообщила тунисская радиостанция "Мозаик ФМ".

Сообщается, что бен Али скончался после продолжительной болезни.

Бывший президент Туниса Зин эль-Абидин бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате "жасминовой революции", произошедшей в Тунисе в конце 2010 - начале 2011 года. Опасаясь судебного преследования, бен Али переехал в Саудовскую Аравию.