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В Саудовской Аравии умер экс-президент Туниса

​В Саудовской Аравии умер экс-президент Туниса
© Medium.com

Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в результате народного восстания в конце 2010 года и проживавший в последние годы в изгнании в Саудовской Аравии, скончался в одной из больниц королевства.

Как передает Report, об этом сообщила тунисская радиостанция "Мозаик ФМ".

Сообщается, что бен Али скончался после продолжительной болезни.

Бывший президент Туниса Зин эль-Абидин бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате "жасминовой революции", произошедшей в Тунисе в конце 2010 - начале 2011 года. Опасаясь судебного преследования, бен Али переехал в Саудовскую Аравию. 

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