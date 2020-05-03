​В Саудовской Аравии еще более 1,5 тыс. человек заболели COVID-19

Саудовская Аравия зарегистрировала за сутки 1 552 новых заражения коронавирусом, общее число зараженных превысила 27 тысяч.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель минздрава страны охаммад Абед эль-Али.

"Сегодня зарегистрировано 1 552 новых заражения коронавирусом, общее численность достигла 27 011 человек, что говорит о продолжении ежедневного роста заражений в последний период", - сказал Абед эль-Али.

Количество скончавшихся от коронавируса, по данным минздрава, достигло 184 человек, из них восемь умерли за последние сутки. Выздоровели за прошедшие сутки 369 человек.

"19% заболевших за последний день коронавирусом граждане Саудовской Аравии, 81% иностранцы. 16% женщин и 84% мужчин", - добавил Абед эль-Али.