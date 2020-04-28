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В Саудовской Аравии число заражений COVID-19 превысило 20 тысяч

В Саудовской Аравии число заражений коронавирусом превысило 20 тысяч

В Саудовской Аравии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 1 266, превысив 20 тысяч. Как передает Report, об этом пишет министерство здравоохранения страны в  Twitter.

Сообщается, что скончались 152, выздоровели 2 784 пациента.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу заражений коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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