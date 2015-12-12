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    ​В Саудовской Аравии женщины впервые принимают участие в выборах

    В общей сложности 978 женщин зарегистрировались в качестве кандидатов наряду с 5938 мужчинами

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии в субботу проходят муниципальные выборы, в которых впервые в истории страны могут участвовать женщины, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Женщинам разрешили также выдвигаться в качестве кандидатов, хотя знаменитое своим консерватизмом королевство остается единственной страной, где женщинам нельзя водить машину.

    В общей сложности 978 женщин зарегистрировались в качестве кандидатов наряду с 5938 мужчинами.

    Около 130 тысяч женщин собираются прийти на избирательные участки, в то время как среди мужчин для участия в голосовании зарегистрировались 1,35 млн. человек.

    Выборы сами по себе являются редким событием в Саудовской Аравии. Нынешние выборы – лишь третьи в истории королевства. В период с 1965-го по 2005 годы выборы там не проводились.

    Решение разрешить женщинам участвовать в выборах принял ныне покойный король Абдалла в 2011 году.

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