В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от COVID-19

Посещение магазинов, торговых центров и других крупных объектов торговли в Саудовской Аравии с 1 августа станет невозможным для лиц, не получивших вакцину от коронавируса.

Посещение магазинов, торговых центров и других крупных объектов торговли в Саудовской Аравии с 1 августа станет невозможным для лиц, не получивших вакцину от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь министерства торговли королевства Абдель Рахман аль-Хусейн.

"Те, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, через 48 дней не смогут посещать крупные объекты торговли и продажи товаров. Начиная с 22 зуль-хиджа по хиджре (соответствует 1 августа 2021 года – ред.) условием для входа в помещения, где ведется торговля, станет наличие хотя бы одной прививки (от коронавируса)", - приводит слова чиновника местный новостной портал Akhbar Al Saudiya.