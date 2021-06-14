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В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от COVID-19

В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от COVID-19 Посещение магазинов, торговых центров и других крупных объектов торговли в Саудовской Аравии с 1 августа станет невозможным для лиц, не получивших вакцину от коронавируса.
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14 июня 2021 г. 08:29
В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от COVID-19

Посещение магазинов, торговых центров и других крупных объектов торговли в Саудовской Аравии с 1 августа станет невозможным для лиц, не получивших вакцину от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь министерства торговли королевства Абдель Рахман аль-Хусейн.

"Те, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, через 48 дней не смогут посещать крупные объекты торговли и продажи товаров. Начиная с 22 зуль-хиджа по хиджре (соответствует 1 августа 2021 года – ред.) условием для входа в помещения, где ведется торговля, станет наличие хотя бы одной прививки (от коронавируса)", - приводит слова чиновника местный новостной портал Akhbar Al Saudiya.

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Версия на английском языке Only vaccinated people to visit shopping malls in Saudi Arabia

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