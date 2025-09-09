ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    В Саратовской области РФ взорван магистральный нефтепровод

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 16:12
    В Саратовской области РФ взорван магистральный нефтепровод

    В Красноармейском районе Саратовской области России 8 сентября около часа ночи по местному времени прогремел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

    Отмечается, что в результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами российскую армию.

    По информации источника, мощность пораженного объекта - 82 млн тонн в год.

    Утром после взрывов на месте происшествия наблюдалось скопление рабочих, которые пытались ликвидировать последствия атаки.

    По данным источников, это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры России, выведенный из строя только за прошедшие сутки. Ранее сообщалось о взрывах на газопроводах и нефтепроводах в Пензенской области РФ.

    Россия нефтепровод взрыв российско-украинская война Саратовская область
    Rusiya ordusunu neft məhsulları ilə təmin edən magistral kəmər partladılıb
    Explosion hits key oil pipeline in Russia's Saratov region

