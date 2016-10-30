В Саратовской области при опрокидывании автобуса пострадали 15 человек

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Пятнадцать человек пострадали, один госпитализирован, по предварительным данным, после опрокидывания автобуса в Татищевском районе Саратовской области.

Как передает Report, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В 5 км, возле деревни Карякино, съехал в кювет и перевернулся на крышу автобус, в котором находились 24 человека. По предварительным данным, госпитализирован один человек с подозрением на перелом позвоночника", — сказал собеседник агентства.

"Всего пострадали 15 человек", — добавил он, отметив, что у большинства незначительные порезы и ушибы. По его словам, в автобусе, по предварительным данным, находись граждане Узбекистана.