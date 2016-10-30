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    В Саратовской области при опрокидывании автобуса пострадали 15 человек

    В автобусе, по предварительным данным, находись граждане Узбекистана

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Пятнадцать человек пострадали, один госпитализирован, по предварительным данным, после опрокидывания автобуса в Татищевском районе Саратовской области.

    Как передает Report, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    В 5 км, возле деревни Карякино, съехал в кювет и перевернулся на крышу автобус, в котором находились 24 человека. По предварительным данным, госпитализирован один человек с подозрением на перелом позвоночника", — сказал собеседник агентства.

    "Всего пострадали 15 человек", — добавил он, отметив, что у большинства незначительные порезы и ушибы. По его словам, в автобусе, по предварительным данным, находись граждане Узбекистана.

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